Скільки коштуватиме новий стадіон у Вашингтоні

Пані Мер Вашингтона, Мюріель Боузер, повідомила, про те, що округ Колумбія і "Командори" досягли угоди про будівництво нової бази для футбольної команди, яка відкриється у 2030 році, а закладання фундаменту очікується у 2026 році, передає 24 Канал з посиланням на AP.

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Загальна вартість проєкту оцінюється у майже 4 мільярди доларів, однак внесок команди становитиме лише 2,7 мільярда доларів, а місто інвестує близько 1,1 мільярда доларів протягом наступних 8 років у стадіон, житло, зелені зони та спортивний комплекс на 170 акрах землі.

Повернімо "Командорів" додому. Новий стадіон стане якорем для майданчика RFK, відкриваючи нові можливості майбутніх поколінь,
повідомив колишній квотербек Вашингтона Джо Тайсманн.

Зауважте! Новий стадіон Washington Commanders буде 2 найдорожчим у світі після SoFi Stadium в американському місті Інглвуді, будівництво якого склало 5,5 мільярда доларів.