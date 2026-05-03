Одна дата вирішує усе: коли найвигідніше вийти на пенсію

Дата виходу на пенсію може суттєво вплинути на розмір виплат, хоча це не завжди очевидно. Вибір моменту має свої нюанси, які варто врахувати заздалегідь, аби уникнути фінансових втрат.

Чому важливо обрати правильний момент виходу на пенсію?

Вибір моменту виходу на пенсію в Україні може мати довгострокові фінансові наслідки, хоча формально правила призначення виплат залишаються незмінними.

Ключовим фактором є формула розрахунку, яка враховує середню заробітну плату по країні за три роки, що передують року звернення. Оскільки цей показник щороку оновлюється і, як правило, зростає, навіть незначне зміщення дати подачі заяви може вплинути на базу для нарахування пенсії.

Як пояснює Тетяна Ходіневич, найбільш відчутний ефект це має для тих, хто досягає пенсійного віку в останньому кварталі року. У такому випадку відтермінування подачі документів до січня дозволяє "переключити" розрахунок на новий період із вищими середніми зарплатами.

Формально це не змінює правила гри, але змінює вихідні дані, від яких залежить розмір виплат на роки вперед.

Коли краще вийти на пенсію?

Водночас така стратегія має чіткі часові межі. За правилами Пенсійного фонду України, якщо заява подається протягом трьох місяців після досягнення пенсійного віку, виплати призначаються з наступного дня після дня народження.

Це означає, що "перехід у новий рік" можливий без втрати виплат лише за умови дотримання цього строку. У разі запізнення пенсія нараховуватиметься вже з дати звернення, що фактично означає втрату частини коштів.

Зверніть увагу! Для тих, хто народився у першій половині або до осені, подібний ефект мінімальний. У їхньому випадку дата звернення не створює суттєвої різниці, якщо стаж і заробітна плата вже сформовані.

Натомість спроби штучно “покращити” показники за рахунок одного-двох місяців роботи, навіть із підвищеним доходом, як правило, не дають відчутного результату, то формула враховує довші періоди.

Чому не слід на довго відкладати вихід на пенсію?

Окремим ризиком залишається неправильна інтерпретація порад. Відомі випадки, коли люди відкладали оформлення пенсії на роки, очікуючи вигідніших умов, і в результаті втрачали значні суми невиплачених коштів.

У цьому контексті важливо враховувати базове правило: пенсія призначається один раз, а подальші зміни відбуваються лише через механізм перерахунків.

