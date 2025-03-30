Яка найменша пенсія в Україні у 2025 році

Найменша пенсія в Україні визначається соціальною пенсією, яку можуть отримати люди без достатнього стажу роботи або ті, хто не працював. Який її розмір у 2025 році та хто може отримати, читайте далі.

Яка найменша пенсія в Україні

Ті, хто не має необхідного стажу для пенсії за віком або не працював, можуть отримувати лише соціальну допомогу від держави, яка є найменшою формою пенсійних виплат в Україні, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.

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Розмір такої пенсії дорівнює мінімальному прожитковому мінімуму, який на 2025 рік складає 2 361 гривню. Така найменша виплата доступна для без достатнього стажу лише після досягнення 65 років.

Чому можуть відмовити у призначенні соціальної пенсії

Соціальна пенсія може бути відмовлена у випадках наявності додаткових джерел доходу або майнових обмежень. Основними причинами є: