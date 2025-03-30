Яка найменша пенсія в Україні у 2025 році
- Найменша пенсія в Україні досягає мінімального прожиткового мінімуму, який у 2024 році складає 2 361 гривню, і доступна лише після досягнення 65 років.
- Соціальна пенсія може бути відмовлена у випадках наявності додаткових джерел доходу, майнових обмежень або якщо середній місячний дохід сім'ї перевищує прожитковий мінімум.
Найменша пенсія в Україні визначається соціальною пенсією, яку можуть отримати люди без достатнього стажу роботи або ті, хто не працював. Який її розмір у 2025 році та хто може отримати, читайте далі.
Яка найменша пенсія в Україні
Ті, хто не має необхідного стажу для пенсії за віком або не працював, можуть отримувати лише соціальну допомогу від держави, яка є найменшою формою пенсійних виплат в Україні, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.
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Розмір такої пенсії дорівнює мінімальному прожитковому мінімуму, який на 2025 рік складає 2 361 гривню. Така найменша виплата доступна для без достатнього стажу лише після досягнення 65 років.
Чому можуть відмовити у призначенні соціальної пенсії
Соціальна пенсія може бути відмовлена у випадках наявності додаткових джерел доходу або майнових обмежень. Основними причинами є:
- Наявність доходу – якщо заявник працює, отримує іншу пенсію, здає нерухомість в оренду або має інші джерела доходу;
- Дорогі покупки – якщо за останні шість місяців було здійснено покупку товарів чи послуг на суму понад 50 000 гривень;
- Майно у власності – якщо у заявника або його родини є більше ніж одна квартира чи автомобіль;
- Перевищення доходу – якщо середній місячний дохід сім'ї за останні шість місяців перевищує прожитковий мінімум (у 2025 році – 2 361 гривню).