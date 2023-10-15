Є ті, хто отримує 10 тисяч, а є ті, хто менш як 3 тисячі: кому з пенсіонерів платять найменше

В Україні пенсіонери можуть отримувати різні пенсійні виплати залежно від віку, стажу, стану здоров'я та професії. Втім є такі, що й досі можуть отримувати навіть не повні 3 тисяч гривень.

Кому виплачують менш як 3 тисячі

За даними ПФУ, станом на 1 жовтня 2023 року, кількість пенсіонерів, які отримують менше, ніж 3 тисячі гривень, в Україні сягнула майже 30%.

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що на сьогодні в Україні налічують 10,5 мільйона пенсіонерів. А середня пенсія в 2023 році становить 5 350,33 гривні.

Втім є такі особи, які отримують 5 614,59 гривні. Це стосується 2,7 мільйона пенсіонерів, які все ще працюють.

Серед видів пенсійних виплат найбільше коштів отримують саме за віком – 73,53% осіб, за інвалідністю – 14,46%, за втратою годувальника – 6,13%, за вислугу років – 5,28%, соціальні пенсії – 0,57%, довічне утримання суддів – 0,03%.

Які пенсії в Україні у 2023 році

Розмір пенсійних виплат:

понад 10 тисяч гривень – 10,7%

5 001 – 10 тисяч гривень – 23,21%;

4 001 – 5 тисяч гривень – 14,9%;

3 001 – 4 тисяч гривень – 21,25%;

до 3 тисяч гривень — 29,8%;

Втім у 2024 році планується індексація, яка стосуватиметься пенсійних виплат. Відтак прожитковий мінімум з 1 січня 2024 році зростає до 2 920 гривень. Відповідно до цього зростає й мінімальна пенсія – до 2 361 гривні.

У скільки років можна вийти на пенсію

Отримати пенсію українці можуть досягнувши відповідного віку. Це 60, 63 та 65 років. Однак це залежатиме ще й від того, який страховий стаж у людини.