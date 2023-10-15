Кому виплачують менш як 3 тисячі
За даними ПФУ, станом на 1 жовтня 2023 року, кількість пенсіонерів, які отримують менше, ніж 3 тисячі гривень, в Україні сягнула майже 30%.
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Втім є такі особи, які отримують 5 614,59 гривні. Це стосується 2,7 мільйона пенсіонерів, які все ще працюють.
Серед видів пенсійних виплат найбільше коштів отримують саме за віком – 73,53% осіб, за інвалідністю – 14,46%, за втратою годувальника – 6,13%, за вислугу років – 5,28%, соціальні пенсії – 0,57%, довічне утримання суддів – 0,03%.
Які пенсії в Україні у 2023 році
Розмір пенсійних виплат:
- понад 10 тисяч гривень – 10,7%
- 5 001 – 10 тисяч гривень – 23,21%;
- 4 001 – 5 тисяч гривень – 14,9%;
- 3 001 – 4 тисяч гривень – 21,25%;
- до 3 тисяч гривень — 29,8%;
Втім у 2024 році планується індексація, яка стосуватиметься пенсійних виплат. Відтак прожитковий мінімум з 1 січня 2024 році зростає до 2 920 гривень. Відповідно до цього зростає й мінімальна пенсія – до 2 361 гривні.
У скільки років можна вийти на пенсію
Отримати пенсію українці можуть досягнувши відповідного віку. Це 60, 63 та 65 років. Однак це залежатиме ще й від того, який страховий стаж у людини.
- Відтак якщо особа досягнула 60 років, то, щоб вийти на пенсію, їй потрібно мати щонайменше 30 років стажу.
- Якщо вік сягає 63 років, то стаж повинен бути 20 років;
- А з досягненням 65 років стаж повинен бути 15 років.