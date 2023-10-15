Кому выплачивают менее 3 тысяч
По данным ПФУ, по состоянию на 1 октября 2023 года количество пенсионеров, получающих менее 3 тысяч гривен, в Украине достигло почти 30%.
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Впрочем, есть такие лица, которые получают 5 614,59 гривны. Это касается 2,7 миллиона все еще работающих пенсионеров.
Среди видов пенсионных выплат больше всего средств получают именно по возрасту – 73,53% человек, по инвалидности – 14,46%, по потере кормильца – 6,13%, за выслугу лет – 5,28%, социальные пенсии – 0,57%, пожизненное содержание судей – 0,03%.
Какие пенсии в Украине в 2023 году
Размер пенсионных выплат:
- свыше 10 тысяч гривен – 10,7%
- 5 001 – 10 тысяч гривен – 23,21%;
- 4 001 – 5 тысяч гривен – 14,9%;
- 3 001 – 4 тысячи гривен – 21,25%;
- до 3 тысяч гривен – 29,8%;
Впрочем, в 2024 году планируется индексация, которая будет касаться пенсионных выплат. Следовательно, прожиточный минимум с 1 января 2024 года растет до 2 920 гривен. В соответствии с этим растет и минимальная пенсия – до 2 361 гривны.
Во сколько лет можно выйти на пенсию
Получить пенсию украинцы могут, достигнув соответствующего возраста. Это 60, 63 и 65 лет. Однако это будет зависеть еще от того, какой страховой стаж у человека есть.
- Следовательно, если человек достиг 60 лет, то, чтобы выйти на пенсию, ему нужно иметь не менее 30 лет стажа.
- Если возраст достигает 63 лет, стаж должен быть 20 лет;
- А с достижением 65 лет стаж должен быть 15 лет.