Кому выплачивают менее 3 тысяч

По данным ПФУ, по состоянию на 1 октября 2023 года количество пенсионеров, получающих менее 3 тысяч гривен, в Украине достигло почти 30%.

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Напоминаем, что на сегодня в Украине насчитывают 10,5 миллиона пенсионеров. А средняя пенсия на 2023 год составляет 5 350,33 гривны.

Впрочем, есть такие лица, которые получают 5 614,59 гривны. Это касается 2,7 миллиона все еще работающих пенсионеров.

Среди видов пенсионных выплат больше всего средств получают именно по возрасту – 73,53% человек, по инвалидности – 14,46%, по потере кормильца – 6,13%, за выслугу лет – 5,28%, социальные пенсии – 0,57%, пожизненное содержание судей – 0,03%.

Какие пенсии в Украине в 2023 году

Размер пенсионных выплат:

свыше 10 тысяч гривен – 10,7%

5 001 – 10 тысяч гривен – 23,21%;

4 001 – 5 тысяч гривен – 14,9%;

3 001 – 4 тысячи гривен – 21,25%;

до 3 тысяч гривен – 29,8%;

Впрочем, в 2024 году планируется индексация, которая будет касаться пенсионных выплат. Следовательно, прожиточный минимум с 1 января 2024 года растет до 2 920 гривен. В соответствии с этим растет и минимальная пенсия – до 2 361 гривны.

Во сколько лет можно выйти на пенсию

Получить пенсию украинцы могут, достигнув соответствующего возраста. Это 60, 63 и 65 лет. Однако это будет зависеть еще от того, какой страховой стаж у человека есть.