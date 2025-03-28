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Економіка Соцвиплати Цифра вражає: яка в Україні найвища пенсія
28 березня, 15:36
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Цифра вражає: яка в Україні найвища пенсія

Валерія Моргун
Основні тези
  • Максимальна пенсія в Україні не перевищує 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, що становить 23 610 гривень.
  • Це стосується державних службовців, народних депутатів, працівників місцевого самоврядування та науковців, і включає основний розмір виплати та всі додаткові виплати пенсіонера.

Найвища пенсія – це максимальна виплата, яку можуть отримати пенсіонери. Зокрема у 2025 році вона залишилась на рівні 2024 року.

Яка в Україні найбільша пенсійна виплата

Зокрема вона не зазнає змін й у наступні роки, передає 24 Канал з посиланням на Бюджетну декларацію на 2025 – 2027 роки.

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Так у ЗУ "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" йдеться, що максимальна пенсійна виплата не перебільшувати 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. Тобто наразі вона складає 23 610 гривень.

Згідно з чинним законодавством, на неї мають право:

  • державні службовці;
  • народні депутати;
  • працівники місцевого самоврядування;
  • науковці.

Важливо! У найвищу пенсію враховується основний розмір виплати та усі додаткові виплати пенсіонера. А виключенням можуть бути надбавки за особливі заслуги перед Батьківщиною.