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27 червня, 10:09
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НБУ оновив правила: до кого прийдуть з позаплановими перевірками

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Національний банк України змінив правила проведення позапланових перевірок банків, зокрема щодо роботи з готівкою та захисту банківських приміщень.

  • Нові правила включають вимоги до проведення перевірок, інформування банків, створення документів і доступу до документації.

     

Національний банк розширив свої повноваження. Зокрема, банкам варто приготуватися до позапланових перевірок їхньої касової роботи.

Як змінилися правила перевірок банків 

Правила перевірки банків щодо роботи з готівкою змінилися. Зокрема, з’явилися нові вимоги до організації та проведення позапланових перевірок готівкового обігу, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Нові правила стосуватимуться перевірок за дотриманням банками вимог НБУ щодо касової роботи, інкасації коштів та перевезення валюти, а також захисту банківських приміщень. 

У змінах НБУ визначив: 

  • порядок інформування про проведення перевірок банків;
  • право та порядок створення під час перевірки необхідних документів в паперовій та електронній формах, включно з копіями даних відеоархіву із системи технологічного відеоконтролю;
  • обов’язкові відомості для документів у паперовій формі, які складають під час перевірки;

Важливо! Також були встановлені вимоги до забезпечення інспекторам доступу до необхідної документації під час перевірок.

Які банки може перевіряти НБУ

Нацбанк розширив свої повноваження для проведення позапланових перевірок роботи з готівкою зокрема тих банків, які належать до категорії проблемних. 

  • НБУ визначив процедуру повідомлення об’єкта перевірки про початок здійснення адміністративного провадження.
  • Також визначені умови, за яких інспектори мають складати акт про недопуск в разі перешкоджання здійсненню перевірки.

Варто знати! В НБУ впевнені, що нові правила підвищать якість проведення перевірок з питань готівкового обігу на різних її етапах. Зміни набудуть чинності з 27 червня. 