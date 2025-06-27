Як змінилися правила перевірок банків

Правила перевірки банків щодо роботи з готівкою змінилися. Зокрема, з’явилися нові вимоги до організації та проведення позапланових перевірок готівкового обігу, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Нові правила стосуватимуться перевірок за дотриманням банками вимог НБУ щодо касової роботи, інкасації коштів та перевезення валюти, а також захисту банківських приміщень.

У змінах НБУ визначив:

  • порядок інформування про проведення перевірок банків;
  • право та порядок створення під час перевірки необхідних документів в паперовій та електронній формах, включно з копіями даних відеоархіву із системи технологічного відеоконтролю;
  • обов’язкові відомості для документів у паперовій формі, які складають під час перевірки;

Важливо! Також були встановлені вимоги до забезпечення інспекторам доступу до необхідної документації під час перевірок.

Які банки може перевіряти НБУ

Нацбанк розширив свої повноваження для проведення позапланових перевірок роботи з готівкою зокрема тих банків, які належать до категорії проблемних.

  • НБУ визначив процедуру повідомлення об’єкта перевірки про початок здійснення адміністративного провадження.
  • Також визначені умови, за яких інспектори мають складати акт про недопуск в разі перешкоджання здійсненню перевірки.

Варто знати! В НБУ впевнені, що нові правила підвищать якість проведення перевірок з питань готівкового обігу на різних її етапах. Зміни набудуть чинності з 27 червня.