Як змінилися правила перевірок банків

Правила перевірки банків щодо роботи з готівкою змінилися. Зокрема, з’явилися нові вимоги до організації та проведення позапланових перевірок готівкового обігу, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Нові правила стосуватимуться перевірок за дотриманням банками вимог НБУ щодо касової роботи, інкасації коштів та перевезення валюти, а також захисту банківських приміщень.

У змінах НБУ визначив:

порядок інформування про проведення перевірок банків;

право та порядок створення під час перевірки необхідних документів в паперовій та електронній формах, включно з копіями даних відеоархіву із системи технологічного відеоконтролю;

обов’язкові відомості для документів у паперовій формі, які складають під час перевірки;

Важливо! Також були встановлені вимоги до забезпечення інспекторам доступу до необхідної документації під час перевірок.

Які банки може перевіряти НБУ

Нацбанк розширив свої повноваження для проведення позапланових перевірок роботи з готівкою зокрема тих банків, які належать до категорії проблемних.

НБУ визначив процедуру повідомлення об’єкта перевірки про початок здійснення адміністративного провадження.

Також визначені умови, за яких інспектори мають складати акт про недопуск в разі перешкоджання здійсненню перевірки.

Варто знати! В НБУ впевнені, що нові правила підвищать якість проведення перевірок з питань готівкового обігу на різних її етапах. Зміни набудуть чинності з 27 червня.