Як змінилися правила перевірок банків
Правила перевірки банків щодо роботи з готівкою змінилися. Зокрема, з’явилися нові вимоги до організації та проведення позапланових перевірок готівкового обігу, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Нові правила стосуватимуться перевірок за дотриманням банками вимог НБУ щодо касової роботи, інкасації коштів та перевезення валюти, а також захисту банківських приміщень.
У змінах НБУ визначив:
- порядок інформування про проведення перевірок банків;
- право та порядок створення під час перевірки необхідних документів в паперовій та електронній формах, включно з копіями даних відеоархіву із системи технологічного відеоконтролю;
- обов’язкові відомості для документів у паперовій формі, які складають під час перевірки;
Важливо! Також були встановлені вимоги до забезпечення інспекторам доступу до необхідної документації під час перевірок.
Які банки може перевіряти НБУ
Нацбанк розширив свої повноваження для проведення позапланових перевірок роботи з готівкою зокрема тих банків, які належать до категорії проблемних.
- НБУ визначив процедуру повідомлення об’єкта перевірки про початок здійснення адміністративного провадження.
- Також визначені умови, за яких інспектори мають складати акт про недопуск в разі перешкоджання здійсненню перевірки.
Варто знати! В НБУ впевнені, що нові правила підвищать якість проведення перевірок з питань готівкового обігу на різних її етапах. Зміни набудуть чинності з 27 червня.