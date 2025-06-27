Как изменились правила проверок банков

Правила проверки банков по работе с наличными изменились. В частности, появились новые требования к организации и проведению внеплановых проверок наличного обращения, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Новые правила будут касаться проверок за соблюдением банками требований НБУ по кассовой работы, инкассации средств и перевозки валюты, а также защиты банковских помещений.

В изменениях НБУ определил:

порядок информирования о проведении проверок банков;

право и порядок создания во время проверки необходимых документов в бумажной и электронной формах, включая копии данных видеоархива из системы технологического видеоконтроля;

обязательные сведения для документов в бумажной форме, которые составляют во время проверки;

Важно! Также были установлены требования к обеспечению инспекторам доступа к необходимой документации во время проверок.

Какие банки может проверять НБУ

Нацбанк расширил свои полномочия для проведения внеплановых проверок работы с наличными в частности тех банков, которые относятся к категории проблемных.

НБУ определил процедуру уведомления объекта проверки о начале осуществления административного производства.

Также определены условия, при которых инспекторы должны составлять акт о недопуске в случае препятствования осуществлению проверки.

Стоит знать! В НБУ уверены, что новые правила повысят качество проведения проверок по вопросам наличного обращения на разных ее этапах. Изменения вступят в силу с 27 июня.