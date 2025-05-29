Офіційні валюти впали: найбільше євро
- Курс долара США знизився на 8 копійок до 41,59 гривні, а курс євро впав на 24 копійки до 47,07 гривні.
- Прогнозується, що офіційний курс долара може перевищити 42 гривні у червні, а готівковий курс залишатиметься на рівні 41,60 – 41,80 гривні.
НБУ підготував курси на сьогодні. Долар та євро впали в ціні. Найбільше втратило євро, яке подешевшало на 24 копійки.
Офіційний курс валют
Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,59 гривні. Тобто ціна валюти впала на 8 копійок проти 28 травня. Офіційний курс євро натомість становить 47,07 гривні. Тобто ціна впала на 24 копійки.
Дивіться також Куди вкладати гроші у червні: відомо яку дохідність даватимуть депозити
Станом на 30 травня курс НБУ буде такий:
- долар – 41,52 гривні,
- євро – 46,80 гривні.
Курс долара на готівковому ринку
Станом на ранок 29 травня курс долара становить на готівковому ринку:
- у банках: купівля – 41,20 гривні, продаж – по 41,80 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 41,50 гривні, продаж – по 41,50 гривні,
- в обмінниках: купівля – по 41 гривню, продаж – по 41,60 гривні.
Якого курсу чекати у червні
Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, офіційний курс долара може перетнути рубікон у 42 гривні вже у червні.
Натомість в останні дні весни прогнозують, що готівковий курс американської валюти перебуватиме на рівні 41,60 – 41,80 гривні.
Перед літом ринок житиме за декількома правила. Одне з яких стосується того, що попит і пропозиція будуть збалансованими. Міцна гривня важлива для стабільності на валютному ринку.
І хоч добігає кінця економічний безвіз з ЄС, а обсяг експорту може знизитися на 1 мільярд доларів, втім вже є винятки, як-от продовжено безвіз для металургійної галузі, як основної для розвитку економіки країни.