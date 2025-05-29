Официальный курс валют
Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,59 гривны. То есть цена валюты упала на 8 копеек против 28 мая. Официальный курс евро зато составляет 47,07 гривны. То есть цена упала на 24 копейки.
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По состоянию на 30 мая курс НБУ будет такой:
- доллар – 41,52 гривны,
- евро – 46,80 гривны.
Курс доллара на наличном рынке
По состоянию на утро 29 мая курс доллара составляет на наличном рынке:
- в банках: покупка – 41,20 гривны, продажа – по 41,80 гривны,
- на черном рынке: покупка – 41,50 гривны, продажа – по 41,50 гривны,
- в обменниках: покупка – по 41 гривну, продажа – по 41,60 гривны.
Какого курса ждать в июне
Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, официальный курс доллара может пересечь рубикон в 42 гривны уже в июне.
Зато в последние дни весны прогнозируют, что наличный курс американской валюты будет находиться на уровне 41,60 – 41,80 гривны.
Перед летом рынок будет жить по нескольким правилам. Одно из которых касается того, что спрос и предложение будут сбалансированными. Крепкая гривна важна для стабильности на валютном рынке.
И хотя подходит к концу экономический безвиз с ЕС, а объем экспорта может снизиться на 1 миллиард долларов, впрочем уже есть исключения, например продлен безвиз для металлургической отрасли, как основной для развития экономики страны.