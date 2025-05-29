Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,59 гривны. То есть цена валюты упала на 8 копеек против 28 мая. Официальный курс евро зато составляет 47,07 гривны. То есть цена упала на 24 копейки.

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По состоянию на 30 мая курс НБУ будет такой:

доллар – 41,52 гривны,

евро – 46,80 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 29 мая курс доллара составляет на наличном рынке:

в банках: покупка – 41,20 гривны , продажа – по 41,80 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,50 гривны , продажа – по 41,50 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – по 41 гривну, продажа – по 41,60 гривны.

Какого курса ждать в июне

Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, официальный курс доллара может пересечь рубикон в 42 гривны уже в июне.

Зато в последние дни весны прогнозируют, что наличный курс американской валюты будет находиться на уровне 41,60 – 41,80 гривны.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Перед летом рынок будет жить по нескольким правилам. Одно из которых касается того, что спрос и предложение будут сбалансированными. Крепкая гривна важна для стабильности на валютном рынке.

И хотя подходит к концу экономический безвиз с ЕС, а объем экспорта может снизиться на 1 миллиард долларов, впрочем уже есть исключения, например продлен безвиз для металлургической отрасли, как основной для развития экономики страны.