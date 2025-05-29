Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,59 гривні. Тобто ціна валюти впала на 8 копійок проти 28 травня. Офіційний курс євро натомість становить 47,07 гривні. Тобто ціна впала на 24 копійки.

Дивіться також Куди вкладати гроші у червні: відомо яку дохідність даватимуть депозити

Станом на 30 травня курс НБУ буде такий:

долар – 41,52 гривні,

євро – 46,80 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 29 травня курс долара становить на готівковому ринку:

у банках: купівля – 41,20 гривні , продаж – по 41,80 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 41,50 гривні , продаж – по 41,50 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – по 41 гривню, продаж – по 41,60 гривні.

Якого курсу чекати у червні

Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, офіційний курс долара може перетнути рубікон у 42 гривні вже у червні.

Натомість в останні дні весни прогнозують, що готівковий курс американської валюти перебуватиме на рівні 41,60 – 41,80 гривні.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Перед літом ринок житиме за декількома правила. Одне з яких стосується того, що попит і пропозиція будуть збалансованими. Міцна гривня важлива для стабільності на валютному ринку.

І хоч добігає кінця економічний безвіз з ЄС, а обсяг експорту може знизитися на 1 мільярд доларів, втім вже є винятки, як-от продовжено безвіз для металургійної галузі, як основної для розвитку економіки країни.