Євро після суттєвого спаду повертається до ціни

НБУ за вихідні підвищив курсу євро на майже 20 копійок від попереднього рівня. Офіційний курс долара також подорожчав, але лише на декілька копійок.

Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,27 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 3 копійки проти 15 листопада.

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Офіційний курс євро натомість становить 43,65 гривні. Тобто, ціна виросла на 19 копійок.

Станом на 19 листопада курс НБУ буде такий:

долар – 41,37 гривні,

євро – 43,63 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 18 листопада курс долара на готівковому ринку становив:

У банках: купівля – 41,15 гривні, продаж – по 41,61 гривні,

купівля – продаж – На чорному ринку: купівля – 41,63 гривні, продаж – по 41,66 гривні,

купівля – продаж – В обмінниках: купівля – 41,40 гривні, продаж – 41,77 гривні.

Чи подорожчає долар в ціні

У колонці 24 Каналу аналітик Андрій Шевчишин розповів, що додаткова мобілізація та обстріли в Україні також впливають на курс долара. Крім того, поки незрозуміло, якою буде політика новообраного президента США Дональда Трампа.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик Досягнуті домовленості з Заходом дають можливість покрити запланований бюджетний дефіцит та фінансування програм на 2025 рік, проте не далі.

Таким чином, враховуючи ринкові тренди та модельні оцінки курс американської валюти може сягнути навіть 50 доларів і більше. Це може відбутися через накопичення дисбалансів.

Як додає Шевчишин, потрібно не забувати про фактор "керованої гнучкості" й достатності валютних резервів, які дозволяють стримувати та пом'якшувати такі коливання. Адже такий режим дозволяє регулятору, а саме Нацбанку, не допускати вагомих коливань на валютному ринку.