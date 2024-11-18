Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,27 гривны. То есть цена валюты выросла на 3 копейки против 15 ноября.

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Официальный курс евро вместо этого составляет 43,65 гривны. То есть, цена выросла на 19 копеек.

По состоянию на 19 ноября курс НБУ будет такой:

доллар – 41,37 гривны,

евро – 43,63 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 18 ноября курс доллара на наличном рынке составлял:

В банках: покупка – 41,15 гривны, продажа – по 41,61 гривне,

покупка – продажа – На черном рынке: покупка – 41,63 гривны, продажа – по 41,66 гривны,

покупка – продажа – В обменниках: покупка – 41,40 гривны, продажа – 41,77 гривны.

Подорожает ли доллар в цене

У колонке 24 Канала аналитик Андрей Шевчишин рассказал, что дополнительная мобилизация и обстрелы в Украине также влияют на курс доллара. Кроме того, пока непонятно, какой будет политика новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик Достигнутые договоренности с Западом дают возможность покрыть запланированный бюджетный дефицит и финансирование программ на 2025 год, однако не дальше.

Таким образом, учитывая рыночные тренды и модельные оценки курс американской валюты может достичь даже 50 долларов и более. Это может произойти из-за накопления дисбалансов.

Как добавляет Шевчишин, нужно не забывать о факторе "управляемой гибкости" и достаточности валютных резервов, которые позволяют сдерживать и смягчать такие колебания. Ведь такой режим позволяет регулятору, а именно Нацбанку, не допускать весомых колебаний на валютном рынке.