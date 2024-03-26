НБУ знову підняв офіційний курс долара: скільки коштуватиме валюта завтра
Національний банк підвищив офіційний курс долара на 32 копійки. Тож завтра американська валюта коштуватиме суттєво дорожче. Що стосується курсу євро, то європейська валюта теж суттєво додала у ціні.
Офіційний курс 26 березня
За даними Нацбанку, офіційний курс становить 39,22 гривні за долар. Вартість долара виросла на 32 копійки проти 25 березня.
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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 42,48 гривні, що на 36 копійок більше, ніж було вчора.
Який буде офіційний курс долара та євро 27 березня:
- долар – 39,34 гривні,
- євро – 42,69 гривні.
Курс на готівковому ринку
На ранок 26 березня курс долара такий:
- У банках купівля становить 38,97 гривні, а продаж – 39,47 гривні.
- В обмінниках: купівля – на рівні 38,70 гривні, а продаж – 39,50 гривні .
- На чорному ринку: купівля – 39,29 гривні, а продаж – 39,40 гривні.
Яким буде курс долара
У коментарі 24 Каналу банкірка Анна Золотько розповіла, що подорожчання курсу минулого тижня не відобразилося відчутно на готівковому ринку.
За статистикою регулятора, протягом минулого тижня населення в середньому за день купувало валюти на 15 мільйонів більше, ніж продавало. Для порівняння, наприкінці січня різниця сягала 70 – 80 мільйонів доларів на день.
За прогнозами, цього тижня коридор курсових коливань на міжбанку буде ширшим. А орієнтиром для ринку буде позначка у 39 гривень за долар.Важливо! Вартість валюти у готівковому сегменті протягом цього тижня знаходитиметься в діапазоні 38,8 – 39,5 гривні за долар.