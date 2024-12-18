Офіційні валюти знову виросли: НБУ встановив нові ціни

НБУ продовжує підвищувати ціни офіційних валют. Долар вже понад 41,80 гривні, а євро – понад 43,90 гривні. Таким чином, регулятор планує дотягнути курси до позначок у 42 та 44 гривні.

Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,82 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 8 копійок проти 17 грудня. Офіційний курс євро натомість становить 43,91 гривні. Тобто ціна виросла на 11 копійок.

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Станом на 19 грудня курс НБУ буде такий:

долар – 41,90 гривні,

євро – 43,95 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 18 грудня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,55 гривні, продаж – по 42,10 гривні,

купівля – продаж – на чорному ринку: купівля – 42 гривні, продаж – по 42,05 гривні,

купівля – продаж – в обмінниках: купівля – 41,50 гривні, продаж – 42,08 гривні.

За скільки можна буде купити валюту

За словами банкірки Анни Золотько для 24 Каналу, через сезонний чинник тиск на гривню цього тижня посилений. Банкірка додає, що імпортери поспішають із проплатою за контрактами, а населення реагує на зростання курсу збільшенням попиту.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Однак попри підвищену волатильність, загалом ситуація на валютному ринку залишатиметься контрольованою.

Річ у тім, що НБУ дав сигнал ринку щодо готовності стримувати надмірні курсові рухи на валютному ринку, аби не додавати тиску на інфляцію.

Зверніть увагу! Цього тижня прогноз вартості готівкової валюти становить 41,70 – 42,20 гривні за долар.