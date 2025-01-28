Євро знову перетнуло позначку у 44 гривні

НБУ підвищив курс євро до понад 44 гривень, хоч до цього валюта опустилася нижче цієї позначки. Натомість курс долара також виріс, але несуттєво. Ціна досі залишається близькою до позначки у 42 гривні.

Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,94 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 2 копійки проти 27 січня. Офіційний курс євро натомість становить 44,14 гривні. Тобто ціна виросла на 23 копійки.

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Станом на 29 січня курс НБУ буде такий:

долар – 42,01 гривні,

євро – 43,78 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 28 січня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,80 гривні , продаж – по 42,40 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 42,25 гривні , продаж – по 42,31 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – 42,01 гривні, продаж – 42,50 гривні.

Що прогнозують аналітики щодо курсу

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на ICU, цього тижня НБУ може отримати додаткову підтримку від експортерів. Все через те, що їм потрібна більша гривнева ліквідність для сплати податків.

Нагадуємо! Минулого тижня зменшився обсяг інтервенцій на міжбанку на 25% і сягнув – 756 мільйонів доларів. За підсумками тижня офіційний курс гривні посилився на 0,5% до 41,93 гривні за долар – найміцнішого рівня з кінця грудня минулого року.

Відтак регулятор може надалі зменшувати інтервенції, не допускаючи великих курсових коливань. Тому можна зробити висновок, що НБУ прагнутиме зберегти курс гривні неподалік від 42 гривень за долар.