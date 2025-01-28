Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,94 гривны. То есть цена валюты выросла на 2 копейки против 27 января. Официальный курс евро взамен составляет 44,14 гривны. То есть цена выросла на 23 копейки.

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По состоянию на 29 января курс НБУ будет такой:

доллар – 42,01 гривны,

евро – 43,78 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 28 января курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,80 гривны , продажа – по 42,40 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 42,25 гривны , продажа – по 42,31 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – 42,01 гривны, продажа – 42,50 гривны.

Что прогнозируют аналитики относительно курса

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на ICU, на этой неделе НБУ может получить дополнительную поддержку от экспортеров. Все из-за того, что им нужна большая гривневая ликвидность для уплаты налогов.

Напоминаем! На прошлой неделе уменьшился объем интервенций на межбанке на 25% и достиг – 756 миллионов долларов. По итогам недели официальный курс гривны усилился на 0,5% до 41,93 гривны за доллар – самого крепкого уровня с конца декабря прошлого года.

Поэтому регулятор может в дальнейшем уменьшать интервенции, не допуская больших курсовых колебаний. Поэтому можно сделать вывод, что НБУ будет стремиться сохранить курс гривны неподалеку от 42 гривен за доллар.