Скільки електроенергії бракуватиме Україні в найближчі роки: оцінка НБУ
Ситуація в енергетичній галузі України залишається складною через значні пошкодження як генеруючих, так і передавальних потужностей. Втім, НБУ таки покращив оцінку щодо дефіциту енергії в Україні.
Що буде з дефіцитом електроенергії
Покращити оцінку вдалося завдяки ремонтним роботам та кращій адаптації бізнесу до відключень електроенергії, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Читайте також Присутнє "абсолютне розуміння": Шмигаль заявив про намір подолати дефіцит бюджету у 2025 році
Так, у в III кварталі 2024 року дефіцит електроенергії виявився меншим за очікування НБУ. Окрім вчасних ремонтів причиною називають сприятливі погодні умови після рекордної спеки в липні.
Завдяки інтеграції української енергосистеми, дефіцит власних потужностей частково покриватиметься через імпорт, щорічна вартість якого складе близько 1 мільярда доларів.
Зауважте! Також важливим фактором є очікуване збільшення максимальної потужності для імпорту електроенергії з країн ЄС з 1,7 гігавата до 2,1 гігавата, що планується на грудень 2024 року.
Прогнози дефіциту на наступні роки
З урахуванням імпорту електроенергії, очікується такий дефіцит:
- у 2024 році на рівні 5% (раніше було 7%);
- у 2025 році – близько 6% (раніше – 8%);
- у 2026 році – 3% (раніше – 5%).
За оцінкою НБУ, ризики подальших руйнувань та збільшення дефіциту електроенергії залишаються суттєвими.
Зауважте! Якщо ці ризики справдяться, темпи зростання ВВП будуть нижчими за базовий сценарій, а рівень інфляції – вищим.