Зміни для громадян та бізнесу: НБУ помʼякшує обмеження

НБУ пом’якшує низку обмежень для населення та бізнесу з 29 грудня 2023 року. Про те, які будуть спрощення та кого вони стосуватимуться - читайте далі на 24 Каналі.

Спрощення виплат

Відтак, українцям, які постраждали внаслідок повномасштабної війни, зможуть виплачувати грошову допомогу від міжнародних гуманітарних організацій та інших неурядових установ.

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Це буде здійснюватись на підставі Довідки про подання документів для оформлення паспорта громадянина України. Зміни стосуються виплат готівкою в національній валюті України.

Які ще зміни затвердили

Для НЕК "Укренерго"

Раніше отримати допомогу, що надійшла фізичній особі, можна було лише на підставі паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу.

Відтепер, надано можливість НЕК "Укренерго" перераховувати кошти на користь європейського офісу з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів "Joint Allocation Office" (JAO) за проведення спільного скоординованого розподілу пропускної спроможності.

Для резидентів інших країн

Відповідні зміни сприятимуть забезпеченню імпорту електроенергії в достатній кількості в разі пошкодження енергетичної інфраструктури України, а також експорту електроенергії в разі її профіциту в Україні.

Доповнено перелік виключень із заборони на проведення видаткових операцій за рахунками резидентів Росії та Білорусі, які на законних підставах перебувають на території України. Це стосується операцій з оплати медичних послуг у закладах охорони здоров’я.