Офіційні валюти суттєво подорожчали

НБУ опублікував курси валют, де долар подорожчав за останню добу на 14 копійок, а євро – на 7 копійок. Водночас завтра, 18 грудня, ціни валют знову зміняться, а саме зростуть. Таким чином, американська валюта тяжіє до позначки у 42 гривні, а європейська – до 44 гривень.

Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,74 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 14 копійок проти 16 грудня. Офіційний курс євро натомість становить 43,80 гривні. Тобто ціна виросла на 7 копійок.

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Станом на 18 грудня курс НБУ буде такий:

долар – 41,82 гривні,

євро – 43,91 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 17 грудня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,50 гривні, продаж – по 42 гривні,

купівля – продаж – на чорному ринку: купівля – 42 гривні, продаж – по 42 гривні,

купівля – продаж – в обмінниках: купівля – 41,46 гривні, продаж – 42,03 гривні.

Які прогнози щодо курсу євро цього тижня

Ще раніше для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що максимальних показників, до яких може сягнути євро на міжбанку та готівковому ринку, становить від 45 до 47,50 гривні за валюту.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Попри мінливість очікувань і різнобарв'я всіляких апокаліптичних прогнозів, ситуація на валютному ринку залишатиметься помірно контрольованою та прогнозованою. Цьому сприятимуть продовження режиму керованої гнучкості, згладжування регулятором курсових змін та отримані транші міжнародної фіндопомоги.

Таким чином, цього тижня курс європейської валюти перебуватиме у таких діапазонах: