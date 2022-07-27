НБУ розширив для банків можливість продажу готівкової валюти

27 липня 2022 , 11:02
Читать новость на русском

Джерело:

Національний банк України

Національний банк повідомив, що вживає заходів для збільшення пропозиції в готівковому сегменті валютного ринку. Тому розширив для банків можливості продажу валюти.

Можливість продажу готівкової валюти банками

В НБУ повідомили, що зміни набувають чинності від сьогодні. Тож з 27 липня регулятор дозволив банками продавати в готівковому сегменті валютного ринку половину від купленої в громадян з 13 квітня 2022 року безготівкової валюти додатково до продажу придбаної з цієї ж дати готівкової валюти.

Читайте також Нові ліміти на валютні операції за кордоном: в НБУ відповіли на обурення волонтерів

Відповідне рішення має збільшити пропозицію у готівковому сегменті валютного ринку і з рештою позначитися на послабленні девальваційного тиску,
– пояснили в НБУ.

Також регулятор додав, що внаслідок цього дозволу додатковий тиск на міжнародні резерви НБУ буде помірним та контрольованим. 

Останні зміни від НБУ 

  • Національний банк змінив правила щодо карткових розрахунків, обмеживши розрахунки гривневими картками. З 21 липня діє новий щомісячний ліміт на розрахунки за кордоном із використанням гривневих платіжних карток. Більше про це, розповідали тут. 
  • 21 липня НБУ різко підняв офіційний курс долара на 25%, до 36,57 гривні.
  • Голова НБУ Шевченко зауважив, що цей крок був вимушеним з огляду на низку причин. Шевченко пояснив, що новий курс зможе стати якорем для економіки України й додасть їй стійкості.
Bybit – це криптобіржа, яка демонструє один з найвищих темпів росту у світі. Вже понад 3 мільйони користувачів купують, продають криптовалюту та торгують популярними монетами за різними типами контрактів разом з Bybit.

Може зацікавити – як виглядає нова монета від НБУ: дивіться відео

 

 

Автор: Дар'я Вереньова