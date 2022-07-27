НБУ розширив для банків можливість продажу готівкової валюти

Національний банк повідомив, що вживає заходів для збільшення пропозиції в готівковому сегменті валютного ринку. Тому розширив для банків можливості продажу валюти.

Можливість продажу готівкової валюти банками

В НБУ повідомили, що зміни набувають чинності від сьогодні. Тож з 27 липня регулятор дозволив банками продавати в готівковому сегменті валютного ринку половину від купленої в громадян з 13 квітня 2022 року безготівкової валюти додатково до продажу придбаної з цієї ж дати готівкової валюти.

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Відповідне рішення має збільшити пропозицію у готівковому сегменті валютного ринку і з рештою позначитися на послабленні девальваційного тиску,

– пояснили в НБУ.

Також регулятор додав, що внаслідок цього дозволу додатковий тиск на міжнародні резерви НБУ буде помірним та контрольованим.

Останні зміни від НБУ

Національний банк змінив правила щодо карткових розрахунків, обмеживши розрахунки гривневими картками. З 21 липня діє новий щомісячний ліміт на розрахунки за кордоном із використанням гривневих платіжних карток. Більше про це, розповідали тут.

21 липня НБУ різко підняв офіційний курс долара на 25%, до 36,57 гривні.

Голова НБУ Шевченко зауважив, що цей крок був вимушеним з огляду на низку причин. Шевченко пояснив, що новий курс зможе стати якорем для економіки України й додасть їй стійкості.

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