Який офіційний курс долара встановив Нацбанк сьогодні

За останні два дні долар від НБУ залишається майже без змін, а євро втрачає вартість. Цікаво, що з понеділка вартість обох валют суттєво впаде.

Офіційний курс 29 березня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 39,22 гривні за долар. Вартість долара не змінилася проти 28 березня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 42,36 гривні, що на 8 копійок менше, ніж було вчора.

Який буде офіційний курс долара та євро 1 квітня:

долар – 38,99 гривні,

євро – 42,16 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 29 березня курс долара такий:

У банках купівля становить 39 гривень, а продаж – 39,50 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 38,87 гривні , а продаж – 39,55 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 39,35 гривні, а продаж – 39,45 гривні.

Якого курсу долара чекати

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що показники курсові на початку квітня будуть мінливі.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Такі зміни, як і раніше, будуть майже щодня, однак вони не загрожуватимуть загальній ситуації на ринку.

Позначатиметься на діях Нацбанку надходження макрофінансової допомоги від партнерів.

Отже, за словами Лєсового, регулятор у своїх тактиках позбудеться фінансових обмежень та проводитиме більш варіативну політику на міжбанку, прокладаючи шлях до ще більшої лібералізації валютного ринку.