НБУ змінив курс долара після вихідних
Американська валюта втратила 15 копійок проти попереднього показника. Однак завтра очікується, що валюта подорожчає. Водночас курс євро залишається стабільним із незначним ростом ціни.
Офіційний курс валют
Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,44 гривні. Тобто ціна валюти впала на 15 копійок проти 6 грудня. Офіційний курс євро натомість становить 43,85 гривні. Тобто ціна виросла на 4 копійки.
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Станом на 10 грудня курс НБУ буде такий:
- долар – 41,50 гривні,
- євро – 43,85 гривні.
Курс долара на готівковому ринку
Станом на ранок 9 грудня курс долара на готівковому ринку становив:
- У банках: купівля – 41,30 гривні, продаж – по 41,80 гривні,
- На чорному ринку: купівля – 41,75 гривні, продаж – по 41,80 гривні,
- В обмінниках: купівля – 41,02 гривні, продаж – 41,85 гривні.
Що буде з доларом у грудня
Банкір Тарас Лєсовий розповів 24 Каналу, що курс долара може не перетнути показник у 42 гривні наприкінці 2024 року. Відтак цього тижня очікується, що на міжбанку долар буде на рівні 41,4 – 41,8 гривні, а на готівковому ринку – на рівні 41,5 – 42 гривні.
Як ми прогнозували раніше, навряд чи валютний ринок очікують стрімкі зміни: на ринку діє режим керованої гнучкості, який унеможливлює подібне явище. Крім того, обсяг міжнародної фінансової допомоги дає більше свободи регуляторові.
Важливо! За прогнозом Лєсового, наприкінці року долар все-таки може залишитися на рівні 41,6 – 41,8 гривні за долар.