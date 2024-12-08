Який курс євро прогнозується

Як розповів банкір Тарас Лєсовий 24 Каналу, євро за останні тижні мало різновекторні тенденції, тобто спочатку курс дещо зменшувався, а потім зростав.

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Як додає банкір, таке зменшення ціни пов'язане насамперед зі зміцненням позиції долара на міжнародному ринку після перемоги на виборах США Дональда Трампа.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку На ринку діє режим керованої гнучкості, який унеможливлює стрімкі зміни на валютному ринку.

Крім того, за словами Лєсового, попри енергетичні та воєнні виклики, їхній вплив не буде надмірним на валютні показники, адже зростання попиту на готівковому ринку може врівноважити збільшення кількості громадян, що здаватимуть валюту з метою святкових приготувань.

Важливо! Наступного тижня курс євро буде коливатися в таких діапазонах: на міжбанку – 43,5 – 45 гривень, а на готівковому ринку – 45 – 47,5 гривні.