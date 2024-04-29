Офіційний долар дивує: як змінилася ціна курсу за вихідні

29 квітня 2024, 17:00
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Замість того, щоб дорожчати перед святами, офіційний курс з початку тижня показує спад вартості. Втім ціна опустилася несуттєво.

Офіційний курс 29 квітня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 39,60 гривні за долар. Вартість долара впала на 7 копійок проти 26 квітня. 

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 42,44 гривні, що на 8 копійок менше, ніж було вчора. 

Який буде офіційний курс долара та євро 30 квітня:

  • долар – 39,66 гривні,
  • євро – 42,49 гривні.

 

Курс на готівковому ринку

На ранок 29 квітня курс долара такий:

  • У банках купівля становить 39,45 гривні, а продаж – 39,90 гривні.
  • В обмінниках: купівля – на рівні 39,55 гривні, а продаж – 39,95 гривні.
  • На чорному ринку: купівля – 39,80 гривні, а продаж – 39,90 гривні. 

Чи буде долар рости цього тижня

Як розповіла для 24 Каналу банкірка Анна Золотько, цього тижня можливе підвищення попиту на валюту з боку населення. Це пов'язано з тим, що відбудеться період масової виплати українцям зарплат, пенсій та іншої соціальної допомоги.

Нагадуємо! Впродовж минулого тижня вартість долара знаходилася у вузькому коридорі 39,75 – 39,90 гривні. 
 

Анна Золотько

Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank

З одного боку, напередодні Великодня українці потребуватимуть більше вільної гривні, що стримуватиме вплив фактору перехідної дати, з іншого боку, девальваційні очікування населення після хвилі зростання курсу у квітні залишаються підвищеними.

Золотько додає, що в середині тижня готівковий курс, ймовірно, зросте. Очікується, що курс буде коливатися в діапазоні 39,60 – 40,30 гривні.

Автор: Валерія Городинська