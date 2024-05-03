Нацбанк встановив офіційні курси валют перед Великоднем
Американська валюта за добу опустилася в ціні на 10 копійок. А от євро додало в ціні, однак всього на 1 копійку. У понеділок, після Великодня, офіційний долар знову подешевшає.
Офіційний курс 3 травня
За даними Нацбанку, офіційний курс становить 39,53 гривні за долар. Вартість долара впала на 10 копійок проти 2 травня.
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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 42,30 гривні, що на 1 копійку більше, ніж було вчора.
Який буде офіційний курс долара та євро 6 травня:
- долар – 39,39 гривні,
- євро – 42,33 гривні.
Курс на готівковому ринку
На ранок 3 травня курс долара такий:
- У банках купівля становить 39,40 гривні, а продаж – 39,90 гривні.
- В обмінниках: купівля – на рівні 39,50 гривні, а продаж – 39,95 гривні.
- На чорному ринку: купівля – 39,73 гривні, а продаж – 39,83 гривні.
Яким буде курс після Великодня
Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, в післявеликодній період, з 6 по 12 травня, прогнозується більш розкута поведінка регулятора. Це виявиться в частих коливаннях та більшій гнучкості в обсягах валютних інтервенцій зі збереженням загальної формули ринку.
Зрозуміло, що будь-які зміни курсів на міжбанку миттєво відобразяться й на готівковому ринку. При цьому, як це було з другої половини квітня, курсові коридори для безготівкового і готівкового ринків будуть майже тотожними.
- Наступного тижня коридори валютних коливань на міжбанку можуть сягнути 39 – 41 гривень за долар та 41 – 43 гривні за євро.
- На готівковому ринку цей показник буде 39 – 41 гривень за долар та 41 – 43,5 гривні за євро.