Індексація минула, а доплата не з’явилась: кого держава залишила без грошей

Після березневого перерахунку частина пенсіонерів так і не побачила відчутного зростання виплат. Причини в кожному випадку можуть бути різні, тож варто розібратися, кого саме не стосувалося підвищення й чому так сталося.

Хто залишився без індексації у 2026 році?

Без березневого підвищення залишилися насамперед ті українці, яким пенсію призначили вже у 2026 році. Для цієї категорії індексація від 1 березня не застосовується, адже уряд поширив її лише на виплати, оформлені до 31 грудня 2025 року включно, пише Пенсійний фонд.

Саме тому після загального перерахунку частина пенсіонерів не побачила жодної нової доплати, хоча індексація формально відбулася по всій країні. Однак його механізм побудований так, що право на підвищення залежить не лише від самого статусу пенсіонера, а й від дати призначення виплати.

Фактично держава індексує ті пенсії, які були обчислені за старішими показниками, тоді як новопризначені у 2026 році вважаються такими, що вже враховують актуальніші економічні параметри.

Як рік виходу на пенсію впливає на індексацію?

Ще одна причина, через яку надбавка виявилася різною або майже непомітною через відмінність у коефіцієнтах перерахунку. Основний показник 1,121 застосували не до всіх, пише "На пенсії".

Для пенсій, призначених у 2021 – 2025 роках, встановили нижчі коефіцієнти: що "свіжішою" є пенсія, то меншим буде підвищення.

Зокрема, для виплат 2025 року застосовують лише 1,024, для пенсій 2024 року - 1,036, для 2023 року – 1,048, а для 2021 – 2022 років – 1,061. Через це частина людей формально потрапила під індексацію, але фактично отримала значно меншу суму, ніж очікувала.

Довідково: Суть перерахунку полягає в оновленні показника середньої заробітної плати, який закладений у формулу пенсії. У 2026 році його збільшили на коефіцієнт 1,121, і тепер він становить 9 992,40 гривні.

Саме цей механізм дає змогу "осучаснювати" раніше призначені пенсії, але не гарантує однакового приросту для всіх пенсіонерів, бо результат залежить від року виходу на пенсію, виду виплати та індивідуальних параметрів справи.

