Українці не зможуть передати показники лічильників за червень – як розв'язати проблему

Деякі українці не зможуть передати показники лічильника за червень. Це можливо навіть якщо особа раніше успішно передавала показання гарячої води та теплової енергії.

Як передати показники лічильника за червень

Причиною є зняття індивідуального лічильника з абонентського обліку, повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Черкаської ТЕЦ.

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Для подальшої передачі показників і отримання коректних нарахувань у платіжках, відповідно до фактичних даних, необхідно здійснити періодичну повірку лічильника та поновити його на абонентському обліку,

– пояснили на сайті.

Річ у тім, що квартирні лічильники теплової енергії та гарячої води підлягають періодичній повірці кожні 4 роки.

Важливо! Зокрема перевірити дату завершення міжповірочного інтервалу можливо самостійно в паспорті лічильника або свідоцтві про повірку.