Нелегальні азартні ігри та зв'язок з Росією: за що ліквідували IBOX та Форвард банк

Нацбанк відкликав ліцензію двох банків – IBOX та Форвард. Один за словами регулятора систематично порушував вимоги щодо фінансового моніторингу, а інший був не лише проблемним, але й належав підсанкційному Рустаму Тарінко.

Голова податкового комітету Данило Гетманцев у коментарі 24 Каналу пояснив, чи вплине таке рішення НБУ на фінансову стабільність банківського сектору та, які ще банки можуть позбавити ліцензію найближчим часом.

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Що було не так з банком IBOX

7 березня НБУ повідомив, що відкликає ліцензію банку IBOX та ліквідує його. Своє рішення регулятор пояснив порушення вимог законодавства у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.

Данило Гетманцев Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Я можу підтвердити, що рішення було прийняте саме у зв’язку з операціями з так званому міскодінгу, що дозволяв ухилитися від оподаткування організаторам азартних ігор. Це додатково підтверджує і серія обшуків, які проводяться сьогодні у посадових осіб банку. Думаю, обшуками не завершиться і будуть підозри.

Нардеп додає, що у рішенні НБУ фігурує кейс обслуговування банком ризикових операцій на 3,5 мільярда гривень на користь новостворених у 2022 році та пов’язаних між собою семи операторів турнірів спортивного покеру і кіберспорту. Але це не єдиний епізод, зауважує він.

Банк є невеликим за розміром. За підсумками 2022 року займав 40 місце (з 67) за розміром активів із часткою ринку 0,16% за активами, 0,14% – за зобов’язаннями. Проблем з його виведенням з ринку не буде,

– розповідає Гетманцев.

Де поповнюватимуть картки клієнти Monobank

В НБУ наголосили, кожен вкладник банку отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі. Нагадаємо, що акціонерами банком IBOX є Володимир Дробот (73,92% акцій) та Альона Шевцова (24,98% акцій).

Співзасновник Monobank Олег Гороховський розповів, що мережа терміналів поповнення IBOX приймала від 12 до 15 мільярдів гривень на місяць поповнення карт банку. Тепер клієнти Monobank для поповнення картки без комісії можуть використовувати:

термінали мережі EasyPay та Ciyy24;

каси Універсал банку, А-Банку, Укргазбанку.

Ситуація з банком Форвард

Мережа терміналів IBOX обіцяє відновити роботу за два – три дні про що повідомили у Facebook . "Зараз наша команда 24/7 робить все можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу, але, на жаль, на це потрібен час. Запланований час відновлення роботи всього парку терміналів – 2–3 дні", – йдеться в повідомленні.

Сьогодні, 8 березня, НБУ також відкликав банківську ліцензію та ліквідував "Банк Форвард", який належить підсанкційному росіянину Рустаму Таріко.

Регулятор пояснив своє рішення тим, що банк не привів свою діяльність у відповідність до вимог законодавства, зокрема нормативно-правових актів НБУ після віднесення його до категорії проблемних.

Підставою також стало подальше суттєве й незворотне погіршення фінансового стану банку за відсутності дієвих заходів для його поліпшення, та неможливість і недостатність запланованої банком капіталізації.

Вкладники "Банку Форвард" отримають від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу, включно з відсотками. Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам на 21 січня 2023 року становить 1,5 мільярда гривень,

– йдеться в повідомленні НБУ.

Які ще банки можуть позбавити ліцензії

Гетманцев підкреслив, що IBOX – не єдиний банк, що брав участь у схемі з відмивання брудних грошей. Крім нього цим займалися також і інші банки.

Так, один з банків, який я поки що не можу називати, був оштрафований НБУ на 60 мільйонів гривень за легалізацію грошей, здобутих злочинним шляхом, і сьогодні чомусь штраф оскаржує, також був залучений у злочинну діяльність. Чи будуть прийняті рішення стосовно анулювання ліцензій інших банківських установ – питання до регулятора. Але точно це не повинно виглядати як вибіркове правосуддя,

– вважає голова податкового комітету.

Він наголошує, що всі банківські установи та їх винні посадові особи повинні бути притягнуті до відповідальності за: перше, легалізацію коштів, отриманих незаконним шляхом, друге – ухилення від оподаткування в особливо великих розмірах.