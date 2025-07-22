Гроші в обхід закону: українцям незаконно продавали валюту

Співробітники Територіального управління Бюро економічної безпеки викрили групу осіб. Вони організували незаконну діяльність обмінних пунктів.

Як українцям незаконно продавали долари?

Події відбувалися на Львівщині, повідомляє 24 Канал з посиланням на БЕБ.

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Річ у тім, що правопорушники надавали послуги з обміну іноземних валют жителям Львова та області без відповідних ліцензій НБУ. Ця діяльність не відображалася в бухгалтерському та податковому обліках. Це, своєю чергою, призвело до ухилення від сплати податків у великих розмірах.

Детективи БЕБ провели обшуки у пунктах обміну валют та вилучили:

документи:

комп’ютерну техніку;

мобільні телефони;

чорнові записи;

необліковану готівку в національній та іноземних валютах в еквіваленті понад 12 мільйонів гривень.

Зверніть увагу! Наразі триває досудове розслідування за частиною 2 статтею 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.