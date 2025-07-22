Как украинцам незаконно продавали доллары?

События происходили на Львовщине, сообщает 24 Канал со ссылкой на БЭБ.

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Дело в том, что правонарушители предоставляли услуги по обмену иностранных валют жителям Львова и области без соответствующих лицензий НБУ. Эта деятельность не отражалась в бухгалтерском и налоговом учете. Это, свою очередь, привело к уклонению от уплаты налогов в крупных размерах.

Детективы БЭБ провели обыски в пунктах обмена валют и изъяли:

документы:

компьютерную технику;

мобильные телефоны;

черновые записи;

неучтенную наличность в национальной и иностранных валютах в эквиваленте более 12 миллионов гривен.

Обратите внимание! Сейчас продолжается досудебное расследование по части 2 статьи 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и устанавливается полный круг лиц причастных к незаконной деятельности.