Як українцям незаконно продавали долари?
Події відбувалися на Львівщині, повідомляє 24 Канал з посиланням на БЕБ.
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Річ у тім, що правопорушники надавали послуги з обміну іноземних валют жителям Львова та області без відповідних ліцензій НБУ. Ця діяльність не відображалася в бухгалтерському та податковому обліках. Це, своєю чергою, призвело до ухилення від сплати податків у великих розмірах.
Детективи БЕБ провели обшуки у пунктах обміну валют та вилучили:
- документи:
- комп’ютерну техніку;
- мобільні телефони;
- чорнові записи;
- необліковану готівку в національній та іноземних валютах в еквіваленті понад 12 мільйонів гривень.
Зверніть увагу! Наразі триває досудове розслідування за частиною 2 статтею 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.