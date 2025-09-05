"Нічого страшного тут немає": Путін хоче ще більше збільшити дефіцит бюджету
- Володимир Путін заявив, що не проти збільшити дефіцит бюджету Росії, оскільки боргове навантаження країни дозволяє це зробити.
- Путін вважає, що в цьому немає нічого страшного, оскільки рівень внутрішніх і зовнішніх боргів низький.
Президент Росії Володимир Путін не проти ще більше збільшити дефіцит бюджету країни. Він вважає що боргове навантаження дозволяє це зробити
Що сказав Путін про бюджет Росії ?
Президент Росії Володимир Путін на пленарному засіданні Східного економічного форуму (ВЕФ) заявив, що в російському уряді вважають, що дефіцит бюджету можна навіть збільшити, пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ.
Дивіться також Пєсков оцінив розмови Путіна та Трампа
Російський президент вважає, що в цьому немає нічого страшного.
Нічого страшного тут немає. Чому? Тому що рівень боргового навантаження, внутрішніх і зовнішніх боргів, він є не просто прийнятним, він є низьким,
– сказав Путін.
Російський президент також заявив, що дохідна частина бюджету повинна поповнюватися шляхом підвищення ефективності виробництв, а не податків.
Потрібно підвищувати продуктивність праці, впроваджувати новітні технології, краще організовувати виробництво. Тут, запевняю вас, у нас є над чим працювати, і резервів не злічити, великі тут можливості,
– сказав він.