"Нічого страшного тут немає": Путін хоче ще більше збільшити дефіцит бюджету

Президент Росії Володимир Путін не проти ще більше збільшити дефіцит бюджету країни. Він вважає що боргове навантаження дозволяє це зробити

Що сказав Путін про бюджет Росії ?

Президент Росії Володимир Путін на пленарному засіданні Східного економічного форуму (ВЕФ) заявив, що в російському уряді вважають, що дефіцит бюджету можна навіть збільшити, пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

Російський президент вважає, що в цьому немає нічого страшного.

Нічого страшного тут немає. Чому? Тому що рівень боргового навантаження, внутрішніх і зовнішніх боргів, він є не просто прийнятним, він є низьким,

– сказав Путін.

Російський президент також заявив, що дохідна частина бюджету повинна поповнюватися шляхом підвищення ефективності виробництв, а не податків.

Потрібно підвищувати продуктивність праці, впроваджувати новітні технології, краще організовувати виробництво. Тут, запевняю вас, у нас є над чим працювати, і резервів не злічити, великі тут можливості,

– сказав він.