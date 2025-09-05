Президент России Владимир Путин не против еще больше увеличить дефицит бюджета страны. Он считает что долговая нагрузка позволяет это сделать

Президент США Владимир Путин заявил, что в российском правительстве считают, что дефицит бюджета можно даже увеличить, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Смотрите также Песков оценил разговоры Путина и Трампа

Российский президент считает, что в этом нет ничего страшного.

Ничего страшного здесь нет. Почему? Потому что уровень долговой нагрузки, внутренних и внешних долгов, он является не просто приемлемым, он является низким,

– сказал Путин.