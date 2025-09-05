5 сентября, 10:40
"Ничего страшного здесь нет": Путин хочет еще больше увеличить дефицит бюджета
Президент России Владимир Путин не против еще больше увеличить дефицит бюджета страны. Он считает что долговая нагрузка позволяет это сделать
Президент США Владимир Путин заявил, что в российском правительстве считают, что дефицит бюджета можно даже увеличить, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
Смотрите также Песков оценил разговоры Путина и Трампа
Российский президент считает, что в этом нет ничего страшного.
Ничего страшного здесь нет. Почему? Потому что уровень долговой нагрузки, внутренних и внешних долгов, он является не просто приемлемым, он является низким,
– сказал Путин.