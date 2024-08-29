ВПО з дітьми зможуть отримати фінансову підтримку

Внутрішньо переміщені особи, які виховують дітей, можуть отримати фінансову допомогу. Її розмір сягає понад 2 тисячі гривень.

Яку допомогу нададуть

Цю підтримку, спрямовану на найбільш вразливі групи населення, забезпечило Міністерство закордонних справ Німеччини.

Читайте також Виплати понад 10 тисяч гривень: хто з українців зможе отримати таку допомогу

Допомога для ВПО Грошова допомога буде надана сім’ям, які визнані найбільш вразливими. Вони отримають по 2 400 гривень на кожну особу протягом 4 місяців.

Зауважте! Ці кошти призначені для придбання продуктів харчування та засобів гігієни.

Хто може отримати кошти

Допомогу отримають:

родини, які виховують дітей до 18 років;

особи, що отримали статус ВПО після лютого 2022 року;

люди, які наразі проживають у Києві або Київській області.

Важливо! Сім'ї, які раніше вже отримували ваучерні картки METRO від Фонду "Благополуччя дітей" у період з 2022 по 2024 рік, не мають права на додаткову допомогу в рамках поточної програми. Крім того, учасники не повинні отримувати фінансову підтримку від інших організацій.

Програма спеціально розроблена для осіб, які переїхали з таких областей:

АР Крим;

Дніпропетровська;

Донецька;

Запорізька;

Луганська;

Миколаївська;

Сумська;

Харківська;

Херсонська;

Чернігівська.

Як податися на отримання коштів

Щоб податися на допомогу, потрібно заповнити онлайн-анкету до 18 серпня включно.

Крім того, треба надати такі документи: