ВПО з дітьми зможуть отримати фінансову підтримку
Внутрішньо переміщені особи, які виховують дітей, можуть отримати фінансову допомогу. Її розмір сягає понад 2 тисячі гривень.
Яку допомогу нададуть
Цю підтримку, спрямовану на найбільш вразливі групи населення, забезпечило Міністерство закордонних справ Німеччини.
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Допомога для ВПО Грошова допомога буде надана сім’ям, які визнані найбільш вразливими. Вони отримають по 2 400 гривень на кожну особу протягом 4 місяців.
Зауважте! Ці кошти призначені для придбання продуктів харчування та засобів гігієни.
Хто може отримати кошти
Допомогу отримають:
- родини, які виховують дітей до 18 років;
- особи, що отримали статус ВПО після лютого 2022 року;
- люди, які наразі проживають у Києві або Київській області.
Важливо! Сім'ї, які раніше вже отримували ваучерні картки METRO від Фонду "Благополуччя дітей" у період з 2022 по 2024 рік, не мають права на додаткову допомогу в рамках поточної програми. Крім того, учасники не повинні отримувати фінансову підтримку від інших організацій.
Програма спеціально розроблена для осіб, які переїхали з таких областей:
- АР Крим;
- Дніпропетровська;
- Донецька;
- Запорізька;
- Луганська;
- Миколаївська;
- Сумська;
- Харківська;
- Херсонська;
- Чернігівська.
Як податися на отримання коштів
Щоб податися на допомогу, потрібно заповнити онлайн-анкету до 18 серпня включно.
Крім того, треба надати такі документи:
- Паспорт або інший документ, що посвідчує особу.
- Ідентифікаційний код.
- Документ, що підтверджує статус внутрішньо переміщеної особи.
- Документи, що підтверджують склад сім'ї (свідоцтва про народження дітей тощо).