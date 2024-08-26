Хто має право на таку допомогу

На допомогу мають право переселенці та ті громадяни, які повернулись на місця постійного проживання після евакуації. За умови, що ці особи належать до вразливої категорії.

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Які родини вважаються вразливими:

сім'ї, що мають у своєму складі одну чи декілька осіб з хронічною хворобою або ж інвалідністю;

ті, які мають лише одного з батьків (тобто лише батька чи матір) з одним або декількома неповнолітніми дітьми чи з членами родини старше 55 років;

родини, що очолюються одним чи декількома громадянами старше 55 років при наявності дітей до 18 років.

Зверніть увагу! Така допомога надається лише тим ВПО, які здійснювали переміщення протягом останніх 6 місяців.

Водночас на кошти мають право громадяни, які не отримували допомогу від інших міжнародних організацій.