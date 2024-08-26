Кто имеет право на такую помощь
На помощь имеют право переселенцы и те граждане, которые вернулись на места постоянного проживания после эвакуации. При условии, что эти лица относятся к уязвимой категории.
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Какие семьи считаются уязвимыми:
- семьи, имеющие в своем составе одну или несколько человек с хронической болезнью или инвалидностью;
- те, которые имеют только одного из родителей (то есть только отца или мать) с одним или несколькими несовершеннолетними детьми или с членами семьи старше 55 лет;
- семьи, возглавляемые одним или несколькими гражданами старше 55 лет при наличии детей до 18 лет.
Обратите внимание! Такая помощь предоставляется только тем ВПЛ, которые осуществляли перемещение в течение последних 6 месяцев.
В то же время на средства имеют право граждане, которые не получали помощь от других международных организаций.