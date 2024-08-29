Какую помощь предоставят
Эту поддержку, направленную на наиболее уязвимые группы населения, обеспечило Министерство иностранных дел Германии.
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Помощь для ВПЛ Денежная помощь будет предоставлена семьям, которые признаны наиболее уязвимыми. Они получат по 2 400 гривен на каждого человека в течение 4 месяцев.
Обратите внимание! Эти средства предназначены для приобретения продуктов питания и средств гигиены.
Кто может получить средства
Помощь получат:
- семьи, которые воспитывают детей до 18 лет;
- лица, получившие статус ВПЛ после февраля 2022 года;
- люди, которые сейчас проживают в Киеве или Киевской области.
Важно! Семьи, которые ранее уже получали ваучерные карты METRO от Фонда "Благополучие детей" в период с 2022 по 2024 год, не имеют права на дополнительную помощь в рамках текущей программы. Кроме того, участники не должны получать финансовую поддержку от других организаций.
Программа специально разработана для лиц, которые переехали из таких областей:
- АР Крым;
- Днепропетровская;
- Донецкая;
- Запорожская;
- Луганская;
- Николаевская;
- Сумская;
- Харьковская;
- Херсонская;
- Черниговская.
Как податься на получение средств
Чтобы податься на помощь, нужно заполнить онлайн-анкету до 18 августа включительно.
Кроме того, надо предоставить следующие документы:
- Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
- Идентификационный код.
- Документ, подтверждающий статус внутренне перемещенного лица.
- Документы, подтверждающие состав семьи (свидетельства о рождении детей и т.д.).