Фрідріх Мерц проти перезапуску "Північного потоку-2"

Ще раніше швейцарський суд постановив, що російський газопровід "Північний потік-2" не буде визнаний банкрутом. Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відповів, чи може уряд під його керівництвом дати дозвіл на експлуатацію газопроводу.

Що думає новий канцлер Німеччини про "Північний потік-2"

Фрідріх Мерц відреагував на можливі плани США та Росії щодо перезапуску проєкту газопроводу "Північний потік-2", висловившись проти цього проєкту, передає 24 Канал з посиланням на Zeit.online.

Читайте також В ООН прогнозують погіршення світової економіки: все через торговельну війну США

Наразі "Північний потік-2" не має ліцензії на експлуатацію, і це не зміниться,

– сказав Мерц.

Цікаво, що минулого тижня швейцарська компанія-оператор "Північного потоку-2", що належить російському Газпрому, уникнула ліквідації газопроводу. Все через те, що суд затвердив мирову угоду з кредиторами.