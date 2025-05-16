Фрідріх Мерц проти перезапуску "Північного потоку-2"
- Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловився проти перезапуску газопроводу "Північний потік-2".
- Проєкт "Північний потік-2" вартістю 11 мільярдів доларів завершено, але його не запустили через зупинку Німеччиною перед війною Росії в Україні.
Ще раніше швейцарський суд постановив, що російський газопровід "Північний потік-2" не буде визнаний банкрутом. Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відповів, чи може уряд під його керівництвом дати дозвіл на експлуатацію газопроводу.
Що думає новий канцлер Німеччини про "Північний потік-2"
Фрідріх Мерц відреагував на можливі плани США та Росії щодо перезапуску проєкту газопроводу "Північний потік-2", висловившись проти цього проєкту, передає 24 Канал з посиланням на Zeit.online.
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Наразі "Північний потік-2" не має ліцензії на експлуатацію, і це не зміниться,
– сказав Мерц.
Цікаво, що минулого тижня швейцарська компанія-оператор "Північного потоку-2", що належить російському Газпрому, уникнула ліквідації газопроводу. Все через те, що суд затвердив мирову угоду з кредиторами.
Що відомо про газопровід "Північний потік"
Він є найбільшим потенційним маршрутом постачання російського газу до Європи. Проєкт "Північний потік-2", вартістю 11 мільярдів доларів, завершений у 2021 році, але його так і не було запущено, бо Німеччина зупинила цей план напередодні війни Росії в Україні. Крім того, раніше газ до Європи транспортував трубопровід "Північний потік-1" з 2011 по 2022 рік.