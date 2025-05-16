Что думает новый канцлер Германии о "Северном потоке-2"

Фридрих Мерц отреагировал на возможные планы США и России по перезапуску проекта газопровода "Северный поток-2", высказавшись против этого проекта, передает 24 Канал со ссылкой на Zeit.online.

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Сейчас "Северный поток-2" не имеет лицензии на эксплуатацию, и это не изменится,

– сказал Мерц.

Интересно, что на прошлой неделе швейцарская компания-оператор "Северного потока-2", принадлежащая российскому Газпрому, избежала ликвидации газопровода. Все потому, что суд утвердил мировое соглашение с кредиторами.