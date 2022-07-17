У Німеччині бідкаються, що не зможуть перезимувати без російського газу

У Німеччині заявили, що не переживуть зиму без російського газу. Особливо якщо врахувати той рівень запасів, який країна має зараз.

Сховища для зберігання газу заповнені приблизно на 65%. Про це заявив керівник Федерального агентства з мереж Клаус Мюллер.

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У Німеччині переживають за зиму

Мюллер вважає, що 65% газу у сховищах не буде достатньо, щоб "пережити зиму без російського газу".

Сховища для зберігання газу заповнені майже на 65 відсотків. Це краще, ніж у попередні тижні, але недостатньо, щоб пережити зиму без російського газу,

– сказав він.

Він також сказав, що технічне обслуговування трубопроводу "Північний потік-1" має завершитися 21 липня. За його словами, від подальшої долі цього газопроводу "багато чого залежить".

ЄС витратив більше на нафту та газ з росії, ніж надіслав Україні на допомогу

Зауважимо, що від 24 лютого ЄС витратив значно більше коштів на закупівлю російських нафти, вугілля й газу, ніж на допомогу Україні. Тим часом анонсований сьомий пакет санкцій ніяк не пов'язаний з цими ресурсами. Поки деякі країни висловлюють стурбованість щодо обмежень, ціни на нафту зростають, а рубль стає міцнішим.

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