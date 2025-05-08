Десятки німецьких корпорацій визнали відповідальність за зміцнення влади нацистів

Очільники 49 німецьких компаній підписали відкрите звернення. У ньому вони визнали відповідальність великих німецьких компаній за зміцнення влади нацистів у 1930-х роках минулого сторіччя.

Німецькі корпорації визнали вплив на зміцнення влади нацистів

Причиною є те, що під час влади нацистів багато великих німецьких корпорацій відкрито співпрацювали з верхівкою Третього Рейху, передає 24 Канал з посиланням на Die ZEIT.

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У матеріалі йдеться про те, що 27 січня керівники компаній Bayer, BASF, Evonik та Siemens взяли участь у заходах з нагоди визволення табору смерті Аушвіц-Біркенау. Білл Андерсон – генеральний директор Bayer – разом з керівниками трьох інших компаній надіслав листа провідним компаніям. У ньому він закликав об’єднати бізнес Німеччини навколо спільної декларації з нагоди 80-ї річниці закінчення війни 8 травня 2025 року.

Захоплення влади націонал-соціалістами у 1933 році було б неможливим без провалу тих, хто приймав рішення в політиці, військовій справі, судовій системі та економіці на той час. Німецькі компанії сприяли зміцненню панування націонал-соціалістів,

– йдеться у заяві.

Так багато компаній та їхні колишні актори були вплутані. У тексті заяві стверджується також, що німецькі компанії беруть на себе відповідальність за те, щоб зробити пам'ять про злочини нацистської епохи видимою

Бо ці злочини знову і знову нагадують нам про необхідність усвідомлення крихкості демократії. Разом ми виступаємо проти ненависті, проти ізоляції та проти антисемітизму. У нас не повинно і не буде останньої риски під цим,

– наголошується у тексті.

Зауважте! Лист підписали топменеджери Adidas, Hugo Boss, Rheinmetall, REWE, Commerzbank, Deutsche Börse, Deutsche Telekom, Deutsche Bank, E.ON, Henkel, Bayer, Bosch, Deutsche Bahn, BMW, DHL, Mercedes-Benz, Lufthansa, Volkswagen та інші.