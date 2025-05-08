Немецкие корпорации признали влияние на укрепление власти нацистов

Причиной является то, что во время власти нацистов многие крупные немецкие корпорации открыто сотрудничали с верхушкой Третьего Рейха, передает 24 Канал со ссылкой на Die ZEIT.

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В материале говорится о том, что 27 января руководители компаний Bayer, BASF, Evonik и Siemens приняли участие в мероприятиях по случаю освобождения лагеря смерти Аушвиц-Биркенау. Билл Андерсон – генеральный директор Bayer – вместе с руководителями трех других компаний направил письмо ведущим компаниям. В нем он призвал объединить бизнес Германии вокруг совместной декларации по случаю 80-й годовщины окончания войны 8 мая 2025 года.

Захват власти национал-социалистами в 1933 году был бы невозможен без провала тех, кто принимал решения в политике, военном деле, судебной системе и экономике в то время. Немецкие компании способствовали укреплению господства национал-социалистов,

– говорится в заявлении.

Так много компаний и их бывшие актеры были впутаны. В тексте заявлении утверждается также, что немецкие компании берут на себя ответственность за то, чтобы сделать память о преступлениях нацистской эпохи видимой

Потому что эти преступления снова и снова напоминают нам о необходимости осознания хрупкости демократии. Вместе мы выступаем против ненависти, против изоляции и против антисемитизма. У нас не должно и не будет последней черты под этим,

– отмечается в тексте.

Заметьте! Письмо подписали топ-менеджеры Adidas, Hugo Boss, Rheinmetall, REWE, Commerzbank, Deutsche Börse, Deutsche Telekom, Deutsche Bank, E.ON, Henkel, Bayer, Bosch, Deutsche Bahn, BMW, DHL, Mercedes-Benz, Lufthansa, Volkswagen и другие.