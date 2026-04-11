Військовим недоплачують пенсії: у яких випадках можна домогтися перерахунку
- Військовим пенсіонерам часто недоплачують через неврахування всіх складових грошового забезпечення при розрахунку пенсії, що суперечить законодавству.
- Перерахунок пенсій можливий при зміні структури або рівня грошового забезпечення, зростанні прожиткового мінімуму або виявленні розбіжностей у документах.
Однією з проблем пенсій військовослужбовців у 2026 році є те, що при їх розрахунку не завжди враховано актуальні складові грошового забезпечення. У результаті частина виплат може бути заниженою, але закон передбачає можливість перерахунку.
Чому військові масово недоотримують пенсію?
У 2026 році дедалі більше військових пенсіонерів звертають увагу на одну й ту саму проблему: їхні виплати не відповідають реальному рівню грошового забезпечення під час служби. І це не про індивідуальні випадки, а про системну ситуацію, коли при розрахунку пенсії враховується лише частина доходів.
Цікаво Десятки тисяч українців залишилися без пенсії: що відбувається з виплатами
Закон прямо встановлює: при розрахунку мають братися до уваги всі складові грошового забезпечення, з яких сплачувався єдиний соціальний внесок. Тобто не лише оклад, звання чи вислуга років, а й регулярні надбавки, премії та інші виплати, які формували реальний дохід військового.
Однак на практиці застосовується звужений підхід. Базові показники враховуються, тоді як додаткові складові часто ні. У підсумку виникає ключовий дисбаланс: пенсія розраховується не від фактичного доходу, а від його обмеженої частини.
Саме це і створює ефект “недоплати”, який багато військових відчувають після виходу на пенсію.
У яких випадках виникає право на перерахунок у військових?
Механізм перегляду пенсій передбачений законом і є не винятком, а інструментом відновлення правильного розрахунку, зауважує Пенсійний фонд. Право на перерахунок виникає передусім тоді, коли:
- під час призначення пенсії не були враховані всі складові грошового забезпечення
- змінюється структура або рівень грошового забезпечення за рішеннями уряду
- зростає прожитковий мінімум, що впливає на окремі складові виплат
Окремо варто виділити ще одну підставу, як от виявлення розбіжностей у довідках або розрахунках. У таких випадках мова йде вже не про "оновлення", а про виправлення помилки, яка напряму впливає на розмір пенсії.
Як військовому отримати перерахунок?
Перерахунок зазвичай починається із звернення до Пенсійного фонду. Ключовим документом є оновлена довідка про грошове забезпечення, яка містить повний перелік усіх виплат, включно з тими, що раніше не були враховані.
Якщо після подання заяви у перерахунку відмовляють або ігнорують частину даних, наступним етапом стає судове оскарження. Важливо, що саме на цьому етапі вирішальну роль відіграє правильність документів та повнота підтвердження грошового забезпечення.
Чи є обмеження пенсій для військовослужбовців?
Додатковим фактором, який впливає на розмір виплат, є встановлення верхньої межі пенсії, так званої "стелі" на рівні 10 прожиткових мінімумів.
Втім, у правозастосовчій практиці ця норма не є беззаперечною. Конституційний Суд у своїх рішеннях наголошував, що обмеження соціальних виплат не може суперечити базовим гарантіям, закріпленим у законі.
Це означає, що у випадках, коли таке обмеження призводить до фактичного зменшення законно обчисленої пенсії, воно може бути оскаржене.