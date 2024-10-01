Підвищення максимальних цін на електроенергію: Нацкомісія ухвалила нові тарифи

НКРЕКП ухвалила рішення про затвердження проєкту постанови "Про граничні ціни на ринку "на добу наперед", на внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку" під час свого засідання.

Нові граничні ціни на ринку електроенергії

Згідно із проєктом документа, Регулятор пропонує встановити нові граничні ціни на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку з листопада. Раніше повідомлялося, що це рішення має на меті збалансувати енергосистему та забезпечити стабільне електропостачання для всіх категорій споживачів.

Читайте також: Які платіжки треба сплачувати, навіть якщо ви не використовуєте опалення у батареях

Перегляд граничних цін зумовлений необхідністю забезпечити умови для комерційного імпорту електричної енергії з країн Європи для покриття можливого дефіциту потужності в осінньо-зимовий період під час російських терористичних атак на енергосистему,

– зазначили у Нацкомісії.

Згідно з документом, ціни будуть такими:

з 00:00 до 07:00 – 5 600 гривень за мегават-годину;

з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 – 6 900 гривень за мегават-годину;

з 17:00 до 23:00 – 9 000 гривень за мегават-годину;

мінімальна гранична ціна – 10 гривень за мегават-годину.

Важливо! Регулятор також підкреслює, що ці зміни не вплинуть на фіксований рівень цін на електроенергію для населення.