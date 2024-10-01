Нові граничні ціни на ринку електроенергії

Згідно із проєктом документа, Регулятор пропонує встановити нові граничні ціни на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку з листопада. Раніше повідомлялося, що це рішення має на меті збалансувати енергосистему та забезпечити стабільне електропостачання для всіх категорій споживачів.

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Перегляд граничних цін зумовлений необхідністю забезпечити умови для комерційного імпорту електричної енергії з країн Європи для покриття можливого дефіциту потужності в осінньо-зимовий період під час російських терористичних атак на енергосистему,

– зазначили у Нацкомісії.

Згідно з документом, ціни будуть такими:

з 00:00 до 07:00 – 5 600 гривень за мегават-годину;

з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 – 6 900 гривень за мегават-годину;

з 17:00 до 23:00 – 9 000 гривень за мегават-годину;

мінімальна гранична ціна – 10 гривень за мегават-годину.

Важливо! Регулятор також підкреслює, що ці зміни не вплинуть на фіксований рівень цін на електроенергію для населення.