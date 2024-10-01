Новые предельные цены на рынке электроэнергии

Согласно проекту документа, Регулятор предлагает установить новые предельные цены на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке с ноября. Ранее сообщалось, что это решение имеет целью сбалансировать энергосистему и обеспечить стабильное электроснабжение для всех категорий потребителей.

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Пересмотр предельных цен обусловлен необходимостью обеспечить условия для коммерческого импорта электрической энергии из стран Европы для покрытия возможного дефицита мощности в осенне-зимний период во время российских террористических атак на энергосистему,

– отметили в Нацкомиссии.

Согласно предложению, цены будут такими:

с 00:00 до 07:00 – 5 600 гривен за мегаватт-час;

с 07:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 – 6 900 гривен за мегаватт-час;

с 17:00 до 23:00 – 9 000 гривен за мегаватт-час;

минимальная предельная цена – 10 гривен за мегаватт-час.

Важно! Регулятор также подчеркивает, что эти изменения не повлияют на фиксированный уровень цен на электроэнергию для населения.