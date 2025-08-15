Норвегія виділить Україні додаткові кошти на закупівлю газу. Вони мають гарантувати достатні запаси палива для населення, бізнесу та промисловості наступної зими.

Скільки коштів виділяє Норвегія?

Розмір додаткової допомоги від Норвегії складе 1 мільйон крон, що приблизно дорівнює близько 98 мільйонів доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на норвезький уряд.

Президент Зеленський попросив нас допомогти забезпечити електроенергією та теплом Україну перед новою зимою. Я дуже радий, що ми можемо позитивно відповісти на це прохання,

– заявив глава МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде.

Новий транш допомоги додасться до попереднього внеску Норвегії на закупівлю газу, який теж дорівнював 1 мільярду крон. Ті кошти виділили у березні 2025 року.

Кошти, як і раніше, надійдуть в Україну через Європейський банк реконструкції та розвитку на рахунки компанія "Нафтогаз Україна".

Їх спрямують на закупівлю імпортного газу у західних країн.

Газ використають як для постачання споживачам, так для створення резервів – на випадок подальших атак Росії на газову інфраструктуру України.

Ми беремо на себе частину відповідальності за підтримку України у критичний час. В енергетичній сфері ми вже давно є важливим партнером і продовжимо залишатися ним,

– наголосив Ейде.

Допомогу Україні нададуть в рамках норвезької програми "Нансен". Загалом від 2022 року країна виділила на закупівлю газу для українців 4,6 мільярда крон.

Важливо! Днями "Нафтога" також підписав угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку. Вона дозволить Україні отримати 500 мільйонів євро на закупівлю газу. Вперше кредит вдалося отримати під гарантію Євросоюзу, без потреби державної гарантії України.